Έφυγε από τη ζωή ο διευθυντής Αμαξοστασίου του Δήμου Τρικκαίων Αθανάσιος Μισιάκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο διευθυντής Αμαξοστασίου του Δήμου Τρικκαίων Αθανάσιος Μισιάκας και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Οικονόμου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέργιος Μισιάκας, Γιώργος Μισιάκας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κων/νος Μισιάκας και Μαρία Μπαμπούκα, Ελένη Μισιάκα και Θωμάς Κομματάς, Βάσω Οικονόμου, Κατερίνα Οικονόμου, Ανδρέας Οικονόμου και Βάγια Μιχαλοπούλου

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Γεώργιος και Ευθυμία Οικονόμου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 1.30μ.μ.

2) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

3) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».