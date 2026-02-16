Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπακάλης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών και κηδεύεται την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων ο Δημήτριος Μπακάλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος, Αλέλανδρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Ευαγγελία, Αθανάσιος και Βασιλική

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1) η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων την Τετάρτη 18-2-2026 και ώρα 11:30 π.μ.

2) ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού