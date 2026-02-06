Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κοντοτόλης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας Καλαμπάκας ο Γεώργιος Κοντοτόλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Ντούλα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική Κοντοτόλη, Στέφανος και Θεανώ Κοντοτόλη Ελένη και Ιωάννης Αυγουστινάκης, Αθανάσιος και Γεωργία Κοντοτόλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η Σορός θα μεταφερθεί στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας Καλαμπάκας, την Παρασκευή 06 – 02 – 2026 και ώρα 3:30 μ.μ.