Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Ελένη Κόκκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου η καθηγήτρια Αγγλικών Ελένη Κόκκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Χρύσανθος Κόκκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαριάντζελα Κόκκα, Χρήστος Κόκκας και Βούλα Μπούρη

ΤΑΑΔΕΛΦΙΑ Βασιλική Τζώρτζη και Αχιλλέας Μπουχλαριώτης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 4 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ουΚοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .