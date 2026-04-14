Έφυγε από τη ζωή η 68χρονη Χαρίκλεια Γώγουλου – Φλίγγου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων η Χαρίκλεια Γώγουλου – Φλίγγου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ-Σωκράτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Κων/νος Γώγουλος& Χρυσάνθη Διδασκάλου, Βασίλειος Γώγουλος & Μαρία Ρήτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Σωκράτης, Ιωάννης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Η ΦΛΟΓΑ.