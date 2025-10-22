Έφυγε από τη ζωή η Τρικαλινή εκπαιδευτικός Αθανασία Φλόκα

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Αθανασίας Φλόκα, αγαπητής εκπαιδευτικού με ρίζες από την Οξύνεια Καλαμπάκας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η εκλιπούσα υπήρξε άνθρωπος με ήθος, καλοσύνη και αφοσίωση στο λειτούργημά της, αφήνοντας πίσω της όμορφες αναμνήσεις και θετικό αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Ήταν παντρεμένη με τον Απόστολο Σκρέκα, γνωστό χοροδιδάσκαλο και καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με τον οποίο δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια και απέκτησαν δύο παιδιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά της.