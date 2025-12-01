Έφυγε από τη ζωή η συνταξιούχος φιλόλογος Παρασκευή Παπαγεωργίου

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών η συνταξιούχος φιλόλογος Παρασκευή Παπαγεωργίου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Βασιλική Ντουμανά, Κωνσταντινιά Παπαντώνη, Γεώργιος και Όλγα Παπαγεωργίου, Ευαγγελία Σχοινά
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Τρίτη 2 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».