Έφυγε από τη ζωή η Στεφανία Παπαβασιλείου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων η Στεφανία Παπαβασιλείου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος και Ευαγγελία Παπαβασιλείου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος Παπαβασιλείου, Στέφανος Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαβασιλειου
Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευαγγελία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
1)Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 30/05/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
2)Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
3)Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ