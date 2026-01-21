Έφυγε από τη ζωή η Μερόπη Λιανού

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων η Μερόπη Λιανού.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Λιάνος και Δήμητρα Κοκώνη, Βασίλειος Λιάνος και Ελένη Ελευθεροπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα και Αναστάσιος, Μερόπη, Γεώργιος, Ναταλία

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».