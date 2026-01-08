Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία (Γιόλα) Βησσαράκου.

Κηδεύεται την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδία της Σωτήρη – Εύη Βησσαράκου, Ρία Μπίζιου – Βησσαράκου, τα εγγόνια της Γιόλα – Νίκο, Δημήτρη – Μάνια, Δημήτρη, τα δισέγγονα ,τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 9/1/2026 και ώρα 10:30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ά κοιμητηρίου Τρικάλων.