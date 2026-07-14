Έφυγε από τη ζωή η Καλλιόπη Κωνσταντάκη 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Καλλιόπη Κωνσταντάκη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο Σύζυγος: Δημήτριος Κωνσταντάκης

Τα Τέκνα: Πολυξένη Κωνσταντάκη & Ευάγγελος Γκουντούλας, Ευθύμιος Κωνσταντάκης & Αθανασία Τζιώρα

Τα Αδέλφια: Γεωργία Κουτούμπα, Αναστασία Λαγόπουλου & Ιωάννης Λουλές

Τα Εγγόνια, τα Ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός της εκλιπούσας θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου την Τετάρτη 15/7/2026 στις 6:30 μ.μ.