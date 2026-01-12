Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Τηλεγράφου

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων η Ελένη Τηλεγράφου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Τηλέγραφου, Γιώργος και Βασιλική Τηλέγραφου, Κωνσταντίνος και Ντόρα Τηλέγραφου, Μαρίνα Τηλέγραφου και Θωμάς Παπαευθυμίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτριος και Μιλένα , Γιώργος , Βασίλης, Δημήτρης , Ιάσωνας , Ελένη , Δημήτρης
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ελεάννα , Ραφαέλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Τρίτη 13 – 1 – 2026και ώρα 11.00π.μ.
2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Περτουλίου.
3) Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα το ΛΙΧΝΑΡΙ στο Περτούλι Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .