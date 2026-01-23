Έφυγε από τη ζωή η Αρετή Πούλιου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων η Αρετή Πούλιου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Πούλιος και Κυριακή Παπαντώνη, Στέφανος Πούλιος και Βασιλική Μπαχάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αρετή, Φώτης, Φώτης, Στέλλα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».