Έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Κανδύλη

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Αικατερίνη Κανδύλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Δημήτριος Κανδύλης, Αρετή Κανδύλη, Παναγιώτης Κανδύλης, Δέσποινα Κανδύλη, Κωνσταντίνος Ζαρίδας

Τα αδέλφια: Μαρία Μητσιάκη, Ελισσάβετ Ντόκα, Ελένη Παπαγεωργοπούλου, Αργυρώ Ζαρακότα

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς



Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων το Σάββατο 7/3/2026 και ώρα 12:00 μ.