Έφυγε απο τη ζωή ο Κωνσταντίνος Ζαχαράκης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού, αδελφό, γαμπρό και θείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΜΠ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΕΗ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 2 – 11 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣΧρύσα Ζαχαράκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓιάννης Ζαχαράκης και Αλεξάνδρα Παππά
Λεμονιά Ζαχαράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑΛεωνίδας, Παντελής, Κωνσταντίνος, Χριστόφορος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΚωνσταντινιά Μπίλλα
Παναγιώτης και Ευαγγελία Μπάλλα
Η ΠΕΘΕΡΑΒασιλική Μπάλλα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 2 – 11 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του
Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .