Θα με αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας μου;



Η Τεχνητή Νοημοσύνη με αντικαθιστά στον χώρο εργασίας! Ισχύει αυτό;



Οι φόβοι για αντικατάσταση ανθρώπων από την τεχνητή νοημοσύνη είναι βάσιμοι — αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Η εύκολη πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε καθημερινή βάση έχει γίνει πλέον φυσιολογική. Το ChatGPT ήταν το πρώτο mainstream εργαλείο, αλλά τώρα έχετε πολύ περισσότερες επιλογές. Και παράλληλα με τους απλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν ρομπότ για αναζήτηση πληροφοριών ή διασκέδαση, οι ειδικοί και οι εταιρείες ενσωματώνουν επίσης την τεχνητή σκέψη στις δραστηριότητές τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει ανθρώπους σε ορισμένους τομείς. Θα είστε ένας από αυτούς που θα αντικατασταθούν;

Θέσεις εργασίας που είναι ευάλωτες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα ρομπότ έχουν ήδη αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε βιομηχανίες που δίνουν προτεραιότητα στον αυτοματισμό — εν μέρει. Αυτό είναι κυρίως αισθητό σε διεθνείς πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή πωλούν προϊόντα. Το βασικό παράδειγμα είναι η υποστήριξη πελατών: υπηρεσίες όπως οι ρυθμιζόμενες στοιχηματικές εταιρίες , οι μεγάλες εταιρείες πωλήσεων, ακόμη και οι τράπεζες διαθέτουν πάντα βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης για τους χρήστες που προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να λύσουν προβλήματα πριν από την ύπαρξη ενός πραγματικού διαχειριστή. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια, απλώς τώρα οι ρομποτικοί βοηθοί σκέφτονται πολύ πιο γρήγορα και κατανοούν καλύτερα τους πελάτες. Ωστόσο, αυτά είναι τα μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής — και θα ήταν καλό να σκεφτούμε πιο βαθιά ποια άλλα είδη εργασίας θα αλλάξουν.

Άμεσα παραδείγματα:

Καταχώριση τιμολογίων και οικονομικών στοιχείων σε λογιστικά συστήματα.

Αυτόματη ταξινόμηση και έλεγχος εγγράφων (π.χ. αιτήσεις, συμβόλαια).

Βασικός έλεγχος δεδομένων για σφάλματα ή ασυνέπειες.

Επεξεργασία αναφορών πωλήσεων και στατιστικών απόδοσης.

Διαχείριση απλών αιτημάτων υποστήριξης μέσω ψηφιακών βοηθών.

Και όλες οι παρόμοιες επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Τα bots είναι εξαιρετικά στην επεξεργασία δεδομένων. Ένα πράγμα είναι η ταχύτητα, αλλά είναι επίσης πιο ακριβή, δεδομένων των υπολογιστικών δυνατοτήτων και του ελάχιστου κινδύνου μαθηματικών λαθών.

Ήδη σε αυτόν τον τομέα, τα έξυπνα συστήματα έχουν αντικαταστήσει ανθρώπινες θέσεις εργασίας, κυρίως σε καθήκοντα ρουτίνας που δεν απαιτούν κρίση ή δημιουργικότητα. Σήμερα εκτιμάται ότι εκτελούν περίπου 3-15% του συνολικού φόρτου εργασίας, τόσο σε μεγάλες πολυεθνικές όσο και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν μείωση κόστους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Αυτό δεν αντικαθιστά πλήρως έναν άνθρωπο-εργαζόμενο. Με απλά λόγια, θα υπάρχει πάντα μια ομάδα ή τουλάχιστον ένας ειδικός για να ελέγχει τη διαδικασία και να δίνει την τελική κρίση. Είναι πιο πιθανό, ωστόσο, ότι ο ανταγωνισμός για τις ανθρώπινες θέσεις σε αυτές τις θέσεις εργασίας θα αυξηθεί, επειδή, δεδομένου ότι ο αυτοματισμός εξοικονομεί πολύ χρόνο, ένα άτομο μπορεί να κάνει 30%+ περισσότερες εργασίες από ό,τι χωρίς την Τεχνητή Νοημοσύνη — και επομένως, χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι.

Θέσεις εργασίας που κανένα bot δεν μπορεί να σας στερήσει

Οποιαδήποτε εργασία απαιτεί δημιουργικότητα και ανθρώπινες δεξιότητες (όπως η ενσυναίσθηση) θα παραμείνει μόνο για τους ανθρώπους. Εδώ, τα ρομπότ και οι βοηθοί με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν σε εργασίες ρουτίνας, αλλά δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν εντελώς έναν άνθρωπο ειδικό. Επομένως, είναι απίθανο να χάσετε ορισμένες από τις εργασίες σας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, εάν είστε ένας από τους εξής:

Ψυχολόγος / Σύμβουλος ψυχικής υγείας — απαιτεί ενσυναίσθηση, κατανόηση συναισθημάτων και προσωπική επαφή.

Δάσκαλος / Εκπαιδευτικός — προσαρμόζει τη γνώση στις ανάγκες κάθε μαθητή και χτίζει ανθρώπινες σχέσεις.

Δημιουργικός συγγραφέας / Σεναριογράφος — βασίζεται στην πρωτοτυπία, την έμπνευση και την πολιτισμική κατανόηση.

Ιατρός με άμεση επαφή με ασθενείς — η διάγνωση, η ευθύνη και η ανθρώπινη επικοινωνία είναι καθοριστικές.

Στέλεχος στρατηγικής ή ηγεσίας επιχειρήσεων — απαιτεί κρίση, εμπειρία, ηθική και λήψη αποφάσεων σε αβέβαιες συνθήκες.

Αυτό έχει ήδη συμβεί — στον Μεσαίωνα

Δεν είναι ότι οι άνθρωποι του Μεσαίωνα φοβόντουσαν μήπως χάσουν τις δουλειές τους ως φρουροί, γιατί τώρα φυσικά υπάρχουν και οι ρομπότ ιππότες. Η κατάσταση ήταν σίγουρα διαφορετική, με μια σημαντική ομοιότητα στα κίνητρα — οι άνθρωποι εκείνης της εποχής επίσης αντιστέκονταν και φοβόντουσαν την καινοτομία, μόνο και μόνο εξαιτίας… των νερόμυλων.

Οι νερόμυλοι δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο ως τεχνολογική πρόοδος, αλλά και ως απειλή για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, ιδιαίτερα για τεχνίτες που έβλεπαν τις δεξιότητές τους να χάνουν αξία. Σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας καταγράφονται ακόμη και βίαιες αντιδράσεις, λόγω φόβων για απώλεια εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνία δεν σταμάτησε να υιοθετεί χρήσιμες καινοτομίες, όπως καλύτερα άροτρα, καμινάδες και εργαλεία πλοήγησης. Αν και το φεουδαρχικό σύστημα συχνά επιβράδυνε τη διάδοση της τεχνολογίας, νέοι ρόλοι και ευκαιρίες τελικά εμφανίστηκαν. Η ιστορία δείχνει ότι ο φόβος της αντικατάστασης δεν είναι καινούριος· επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η παραγωγή αλλάζει.

Πώς μπορώ να προστατεύσω την καριέρα μου;!

Οι ρομποτικοί βοηθοί δεν θα εξαλειφθούν, όπως ακριβώς και οι νερόμυλοι — ήρθαν για να μείνουν και γίνονται καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί κατόπιν ζήτησης. Υπάρχουν γενικά τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

Αγκαλιάστε το και μάθετε. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα πιο χρησιμοποιούμενα εργαλεία αυτού του είδους. Σε αυτήν την περίπτωση, επικεντρωθείτε σε αναλυτικά εργαλεία και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων — το βιογραφικό σας θα είναι άμεσα πιο σχετικό με πολλές εταιρείες.

Απορρίψτε την καινοτομία και επικεντρωθείτε σε εργασίες που είναι καθαρά ανθρώπινες. Θα είναι εύκολο αν ενδιαφέρεστε περισσότερο για οποιαδήποτε εργασία απαιτεί ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και σύνθετη επικοινωνία. Αυτοί οι τομείς θα επηρεαστούν επίσης λιγότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συνεργαστείτε με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο ελάχιστο επίπεδο. Εστιάστε σε εργασία που χρησιμοποιεί ρομποτική νοημοσύνη μόνο για την αυτοματοποίηση των πιο κουραστικών τμημάτων, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε εργασίες υψηλού επιπέδου.

Δεν θα χάσω λοιπόν τη δουλειά μου; Όχι. Μπορεί να φαίνεται ότι οι νέες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα, αυτές αποτελούν ένα μικρό ποσοστό ολόκληρης της αγοράς. Ωστόσο, πρέπει να είστε έτοιμοι για αλλαγές, κυρίως στο γεγονός ότι μια μέρα δεν θα χρειάζεται να κάνετε την άσκοπη επαναλαμβανόμενη εργασία — απλώς αυτή θα είναι μια δουλειά για την Τεχνητή Νοημοσύνη.