Xωρίς ρεύμα Αγορά και Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον και Περιστέρι – Νέες διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που έχουν ξεκινήσει από το μεσημέρι της Τετάρτης 22.07.2026, σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με το κομμένο ρεύμα να φέρνει μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Από νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησαν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην Αττική, ξεκινώντας λίγο μετά τις 3 από περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη που έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα.

Λίγο αργότερα, διακοπές ρεύματος παρατηρήθηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι, Μεταμόρφωση και λίγο πριν τις 17:00 μπλακ άουτ είχαμε και σε Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα, ενώ το απόγευμα, στη λίστα με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μπήκαν και η Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον, Περιστέρι.

Όπως είναι φυσικό σε μία αρκετά δύσκολη ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες, προβλήματα παρουσιάζονται σε σπίτια και καταστήματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις στις περιοχές που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία φαναριών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά:

Αγορά Πειραιά, Λιμάνι Πειραιά: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 20:00

Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 20:30

Ίλιον, Περιστέρι: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 21:00

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση του προβλήματος όσο συντομότερα γίνεται.