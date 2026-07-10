Vodafone: Ένα δίκτυο που εξελίσσεται συνεχώς και ξεχωρίζει στις επιδόσεις

Η ποιότητα ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στην κάλυψη ή στις ονομαστικές ταχύτητες. Κρίνεται ολοένα και περισσότερο από την πραγματική εμπειρία του χρήστη, όπως αυτή καταγράφεται στην καθημερινή επικοινωνία και στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Σε αυτό το πεδίο, η Vodafone Ελλάδας εμφανίζει φέτος τη μεγαλύτερη πρόοδο από το 2023, σύμφωνα με την μέτρηση της umlaut, αποτέλεσμα που έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας για εκτεταμένες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.

Στις μετρήσεις της umlaut για το 2026 το δίκτυο κινητής της Vodafone κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στις τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Η εταιρεία έλαβε υψηλές βαθμολογίες στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, αλλά και στον δείκτη αξιοπιστίας του δικτύου, ο οποίος αποτυπώνει τη δυνατότητα παροχής σταθερής και απρόσκοπτης εμπειρίας επικοινωνίας.

Η μέτρηση βασίστηκε σε εκτεταμένες δοκιμές σε περισσότερες από 33 πόλεις της χώρας και στους βασικούς συνδετικούς οδικούς άξονες, ενώ αξιοποιήθηκαν και στοιχεία πραγματικής χρήσης μέσω crowdsourcing. Η κάλυψη των μετρήσεων crowdsourcing αντιστοιχεί στο 99,3% της κατοικημένης περιοχής και στο 99,7% της πληθυσμιακής έκτασης της Ελλάδας. Συνολικά, στις εκτεταμένες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 12.000 μετρήσεις φωνής και περισσότερες από 125.000 μετρήσεις δεδομένων, καταγράφοντας την εμπειρία των χρηστών στις δημοφιλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες.

Πίσω από τις επιδόσεις της Vodafone βρίσκεται ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών, το οποίο συνεχίστηκε και κατά το οικονομικό έτος 2025-2026, με επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές ενίσχυσαν τόσο το δίκτυο κινητής όσο και τις υποδομές σταθερής τηλεφωνίας, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, η Vodafone συνεχίζει να επεκτείνει τις υποδομές της. Σήμερα, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Vodafone 5G έχει φθάσει το 96%, καλύπτοντας 249 πόλεις και 72 νησιά. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στο εμπορικό λανσάρισμα του Vodafone 5G+, του δικτύου τεχνολογίας 5G Standalone (5G SA), με πρώτη την Πάτρα και προγραμματισμένη επέκταση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η νέα αρχιτεκτονική του δικτύου προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες, χαμηλότερο χρόνο απόκρισης, αυξημένη αξιοπιστία και καλύτερη ενεργειακή απόδοση για τις συμβατές συσκευές, ανοίγοντας τον δρόμο για υπηρεσίες επόμενης γενιάς. Αντίστοιχα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) καλύπτει πλέον περισσότερες από 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά σε όλη τη χώρα.

Σε μια εποχή όπου η ποιότητα της συνδεσιμότητας επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η μέτρηση της Vodafone από την umlaut δείχνει ότι η συνεχής ενίσχυση των υποδομών μπορεί να μεταφραστεί σε απτά αποτελέσματα για τους χρήστες, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση της εμπειρίας αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, που συνδέεται άμεσα με τη συστηματική ανάπτυξη των δικτύων.