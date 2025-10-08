Viral στο TikTok έχουν γίνει βίντεο AI που δείχνουν γιαγιάδες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς

Viral έχουν γίνει στο TikTok τις τελευταίες μέρες βίντεο AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) με γιαγιάδες που συλλαμβάνονται από την αστυνομία επειδή υποτίθεται ότι κλέβουν ένα μήλο, απλώνουν τα ρούχα τους μπροστά στην Βουλή ή κάνουν διάφορες παρανομίες.

Η παρακολούθηση αυτών των ψεύτικων βίντεο που έχουν φτιαχτεί με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει η καινούρια αγαπημένη ασχολία των χρηστών που αντιδρούν είτε με χιουμοριστικά σχόλια είτε με σχόλια που κακοχαρακτηρίζουν τους αστυνομικούς που βάζουν χειροπέδες στις γιαγιάδες γιατί θεωρούν ότι τα βίντεο είναι αληθινά.

Τα λεγόμενα AI deepfake clips, κατασκευάζονται με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και παρουσιάζουν με ρεαλιστικό τρόπο ανθρώπους, εκφράσεις και σκηνές που δεν έγιναν ποτέ. Μπορεί στην συγκεκριμένη περίπτωση να δημιουργούν ένα αστείο θέαμα, όμως ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο βίντεο με περιεχόμενο που μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να είναι προσβλητικό ή και επικίνδυνο.

Για παράδειγμα αυτή «μόδα» έχει αναπτυχθεί κυρίως στο TikTok και το Instagram, όπου καθημερινά αναρτώνται εκατοντάδες τέτοια βίντεο. Κάποια βίντεο έχουν την ένδειξη ότι είναι AI, κάποια άλλα όμως όχι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, να πιστεύουν ότι είναι αληθινά.

Στα σχόλια μάλιστα άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτά τα σχόλια είναι ψεύτικα γράφουν για παράδειγμα: «Ρε παιδιά τι έχουν πάθει τις τελευταίες μέρες με τις γιαγιάδες και τις κυνηγάνε» ή «σιγά δεν έκανε κάτι κακό γιατί να της βάλουν χειροπέδες ότι νάνε οι αστυνόμοι».

@greekaislop Για δύο μαρμελάδες ρε κτήνος #greek #fyp #fy #greekpolice #bodycam ♬ original sound – Greekaislop

@greekaislop Ήθελε ένα φρούτο η γυναίκα #fyp #fy #greek #greekpolice ♬ original sound – Greekaislop

Άλλοι που έχουν γνωρίζουν ότι τα βίντεο είναι ψεύτικα γράφουν χιουμοριστικά: «Έτυχε και ήμουν εκεί. Έβρισα τους αστυνομικούς γιατί ήταν άδικο. Και τώρα είμαι με τη γιαγιά στη φυλακή».

@nexuspodsvendors Grandma steals #sora #soraai #chatgpt #bodycam #shoplifter ♬ original sound – nexuspods

Το φαινόμενο αυτό βέβαια εμφανίζει ένα μεγάλο πρόβλημα, την έλλειψη εξοικείωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις νέες τεχνολογίες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα deepfakes δεν αποτελούν απλώς παιχνίδι, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης και ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ψευδείς ειδήσεις πολιτικές ή κοινωνικές, με εικόνες και λόγια που ποτέ δεν ειπώθηκαν.