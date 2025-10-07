TP Greece: Στιγμές σύνδεσης, ευαισθητοποίησης και προσφοράς

Δράσεις αυτοφροντίδας και wellbeing από την TP Greece, που φέρνουν ουσιαστική σύνδεση με τη φύση και βιωματική επαφή με το περιβάλλον. Όταν απομακρυνόμαστε από τον μικρόκοσμό μας, αποφορτιζόμαστε και γινόμαστε μέρος μια συλλογικής προσπάθειας, τότε μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Η TP Greece, Digital Partner for High-Value Services, διοργάνωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά τρεις σημαντικές δράσεις κοντά στο περιβάλλον για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Πιστή στη δέσμευσή της για δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που δεν είναι μόνο παραγωγικό, αλλά ταυτόχρονα προάγει την ψυχική υγεία, η εταιρεία έχει στόχο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους της και να τους εμπνεύσει να κάνουν τον εθελοντισμό τρόπο ζωής.

Μια μέρα στο Δέλτα Αξιού: Κοντά στη φύση και τους ανθρώπους

Η ομάδα της TP Greece στη Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού και να συμμετάσχει σε δράση καθαρισμού του υδροβιότοπου, ενός σημείου μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος. Σε συνεργασία με την οργάνωση Save Your Hood, οι εθελοντές της TP Greece συνέλεξαν περισσότερα από 5.000 λίτρα σύμμεικτων απορριμμάτων, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διατήρηση ενός καθαρού βιότοπου, ο οποίος αποτελεί καταφύγιο για πολλά διαφορετικά είδη πανίδας και θαλάσσιας ζωής.

Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο συνεχίστηκε με παρατήρηση πτηνών που ζουν στην περιοχή — μια συναρπαστική διαδικασία που υπενθύμισε στους εθελοντές πως η φύση είναι το σπίτι για εκατοντάδες μοναδικά πλάσματα, πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Ακολούθησε επίσκεψη στις καλύβες των ψαράδων, όπου οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τη sustainable αλιεία και ήρθαν πιο κοντά στον αυθεντικό τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Ένας διαφορετικός περίπατος στην Καισαριανή: Σύνδεση με την ιστορία και τη φύση

Στην Αθήνα, η ομάδα της TP Greece συμμετείχε στον «Περίπατο για το Κλίμα» με παράλληλη δράση καθαρισμού στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής.

Σε συνεργασία με την οργάνωση We4all, πραγματοποιήθηκε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα σε έναν μοναδικό παράδεισο βιοποικιλότητας, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης. Οι δράσεις περιλάμβαναν: εξερεύνηση της πλούσιας ιστορίας και της οικολογικής σημασίας του φυσικού αυτού χώρου, αναφορά στην ιστορική διαδρομή της Καισαριανής — από την αρχαιότητα έως κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης εποχής — καθώς και γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, με έμφαση στην ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος και τη σημασία διατήρησής του.

Οι εθελοντές συμμετείχαν και στη δράση καθαρισμού, ανακαλύπτοντας στην πράξη πως κάθε κομμάτι απορρίμματος που απομακρύνεται είναι ένα μικρό βήμα προς ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια όμορφη ευκαιρία για χαλάρωση, μοίρασμα εμπειριών και ανταλλαγή γνώσεων γύρω από την αξία της περιβαλλοντικής φροντίδας.

Επίσκεψη στην Ιππόλυση: Μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας στον Μαραθώνα

Μια ιδιαίτερη εμπειρία ευεξίας περίμενε τους εργαζομένους της TP Greece στον Μαραθώνα, στον υπέροχο χώρο της Ιππόλυσης — ενός κέντρου που φροντίζει άλογα τα οποία έχουν διασωθεί, προσφέροντάς τους αγάπη, περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με τα άλογα, οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η διαχείριση άγχους και η αυτοπαρατήρηση. Τα άλογα, με την ενσυναίσθηση και την ευφυΐα τους, λειτούργησαν ως καθρέφτες της ομάδας, αντανακλώντας την ενέργεια και τη δυναμική της και προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σύνδεσης.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα CSR πρωτοβουλιών της TP Greece, μέσα από το οποίο προάγεται η υγεία και το wellbeing των εργαζομένων. Με την ψυχική υγεία και ευεξία να αποτελούν προτεραιότητα, η εταιρεία αναδεικνύει μέσα από τις δράσεις της τη σημασία της φροντίδας, της ομαδικότητας και της προσφοράς.

Ανακαλύψτε κι εσείς στον κόσμο της TP Greece και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της, πατώντας εδώ.