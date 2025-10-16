Streaming, gaming, τηλεργασία ή online μαθήματα; Όποια κι αν είναι η καθημερινότητα σου, αν έχεις Nova, γίνεται upgrade, χωρίς να γίνει upgrade ο λογαριασμός σου

Στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης οικογένειας, μία γρήγορη online σύνδεση έχει γίνει πια απαραίτητη σε κάθε στιγμή. Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα ή θα ζητήσουν να παίξουν στο tablet. Ο μπαμπάς θα πρέπει να κάνει βιντεοκλήσεις για τη δουλειά και η μαμά θα θέλει να παρακολουθήσει την αγαπημένη της σειρά σε streaming. Την ίδια στιγμή, οι έξυπνες συσκευές του σπιτιού παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένες. Σε ένα περιβάλλον με τέτοιες ανάγκες, το σταθερό και γρήγορο internet δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μία βασική προϋπόθεση στην ομαλή λειτουργία του σπιτιού και της καθημερινότητας.

Αν και όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή στην οποία όλες οι δουλειές πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και η σύνδεση μοιάζει να μην επαρκεί, οι συνδρομητές της Nova έχουν πλέον έναν σημαντικό λόγο να χαμογελούν. Γιατί η εταιρεία, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχώρησε σε μια μεγάλη πρωτοβουλία: πάνω από 500.000 συνδρομητές της Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet αποκτούν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την ταχύτητα της σύνδεσής τους, χωρίς επιπλέον κόστος, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.

Πρόκειται για μια ενέργεια που αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της Nova να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας ουσιαστική αξία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Γιατί σήμερα, το «πιο γρήγορο internet» δεν είναι απλώς ένας αριθμός Mbps. Είναι η δυνατότητα κάθε μέλους μιας οικογένειας να κάνει απρόσκοπτα αυτό που χρειάζεται: να δουλέψει, να διαβάσει, να διασκεδάσει, να επικοινωνήσει.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά υφιστάμενους συνδρομητές της Nova, οι οποίοι πληρούν ορισμένες τεχνικής κυρίως φύσεως προϋποθέσεις. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται αποκλειστικά μέσα από το Nova app ή web. Ο συνδρομητής δημιουργεί ή συνδέεται στον λογαριασμό του, βλέπει την προσφορά που αντιστοιχεί στη δική του υπηρεσία και, με λίγα βήματα, ενεργοποιεί την αναβάθμιση και ανανεώνει το συμβόλαιό του για 24 μήνες. Μία εύκολη και απλή διαδικασία που προσφέρει ένα σημαντικό όφελος για όλη την οικογένεια.

Η Nova έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα ότι επενδύει διαρκώς στην εξέλιξη των υπηρεσιών της. Πρόσφατες ενέργειες, όπως ο πενταπλασιασμός των upload ταχυτήτων στα προγράμματα Nova Fiber 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps και η διάθεση νέων ταχυτήτων έως 3Gbps, ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των χρηστών. Η παρούσα πρωτοβουλία εστιάζει στην αναβάθμιση των ταχυτήτων Internet των υφιστάμενων πελατών, με στόχο να καλύψει ακόμη πιο αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Γιατί όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλώνει και ο αριθμός των συσκευών που απαιτούν συνεχή σύνδεση. Από τα laptops και τις τηλεοράσεις έως τα smartphones και τα smart home συστήματα. Και η Nova, κατανοώντας αυτήν την πραγματικότητα, επέλεξε να σταθεί δίπλα στους συνδρομητές της, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες χωρίς επιπλέον χρέωση.

Μάλιστα, η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, τόνισε σχετικά: «Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική κίνηση στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας. Οι συνδρομητές ζητούν όλο και υψηλότερες ταχύτητες και με αυτή την πρωτοβουλία δίνουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 500.000 πελάτες μας να απολαύσουν μια καλύτερη online εμπειρία, από το streaming και το gaming, μέχρι τη χρήση των smart home εφαρμογών και τις βιντεοκλήσεις».

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε μια εποχή όπου οι ανάγκες για αξιόπιστη, γρήγορη και σταθερή σύνδεση αυξάνονται συνεχώς, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες. Με το βλέμμα στραμμένο στην πραγματική εξυπηρέτηση του πελάτη, η Nova συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, να απλουστεύει τις διαδικασίες και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των συνδρομητών της.