«Spark-Down»: Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξετρύπωσε πάνω από 90.000 κροτίδες και βεγγαλικά

Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης διακίνησης και χρήσης κροτίδων και ειδών πυροτεχνίας πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ τη Μεγάλη Τετάρτη 098.04.2026, σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down». Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη ατυχημάτων και η αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας πυροτεχνικών ειδών ενόψει των γιορτών του Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε χιλιάδες ελέγχους και δεκάδες συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες από κροτίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά και πρώτες ύλες κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μία μόνο ημέρα πραγματοποιήθηκαν 3.660 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 23 άτομα και να βεβαιωθούν 22 παραβάσεις. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν 49.564 κροτίδες, 41.447 πυροτεχνήματα, 6.370 παιδικά αθύρματα, 152 φωτοβολίδες, 127 αυτοσχέδιους πυροτεχνικούς μηχανισμούς, 114 βεγγαλικά και 2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την έναρξη των σχετικών επιχειρήσεων στις 7 Μαρτίου έως και τις 8 Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 27.027 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 93 και οι παραβάσεις σε 79. Στο ίδιο διάστημα έχουν κατασχεθεί περισσότερες από 105.000 κροτίδες, 44.139 πυροτεχνήματα και πάνω από 27 κιλά πρώτων υλών.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης περιλαμβάνεται η σύλληψη αλλοδαπής στην Κόρινθο, όπου σε κατάστημα εποχιακών ειδών εντοπίστηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας. Στο Λασίθι συνελήφθη άνδρας μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 23.000 κροτίδων σε επιχείρηση, ενώ στο Μενίδι, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου βρέθηκαν περισσότερες από 22.000 κροτίδες, καπνογόνα και πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Παράλληλα, στη Μεσσηνία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε άνδρα που είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν επιπλέον 59 τεμάχια.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.