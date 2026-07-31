SOS από την Πυροσβεστική για τις μεγάλες πυρκαγιές σε Περιφερειακή Αιγάλεω, Βοιωτία και Ρέθυμνο – «Αύριο στην Αττική υπάρχει ακραίος κίνδυνος»

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η Έφη Παπαβραμοπούλου εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο MEGA, είπε ότι αυτή την ώρα (17.40) οι φωτιές που θεωρούνται οι πιο ανησυχητικές είναι αυτές στον Ασπρόπυργο, τη Βοιωτία αλλά και η αναζωπύρωση στο Ρέθυμνο.

«Σήμερα δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη» τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος. «Αυτή τη στιγμή το μέτωπο που μας ανησυχεί είναι η Βοιωτία, ο Ασπροπυργος στα Νεόκτιστα, στο Χαϊδάρι έχει ανέβει στο Ποικίλο όρος η φωτιά και έχει δοθεί μήνυμα απομάκρυνσης προς Περιστέρι. Δεν έχει φτάσει ακόμα στον οικισμό η φωτιά αλλά γίνεται για προληπτικούς λόγους».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει επίσης μία φωτιά στην Αιγιαλεία, στο χωριό Κουνινά ενώ στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν εναέριες δυνάμεις.

«Είναι μία μέρα με πολύ μεγάλες φωτιές. Οι μεγαλύτερες Ασπρόπυργο, στη Βοιωτία και στο Ρέθυμνο. Κάνω έκκληση για προσοχή γιατί αύριο η Αττική έχει προειδοποίηση για δείκτη επικινδυνότητας 5» τόνισε η κυρία Παπαβραμοπούλου.

Βαθρακογιάννης: 73 πυρκαγιές σε εξέλιξη

«73 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή» είπε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης – Αρχιπύραρχος ΠΣ, ξεκινώντας την ενημέρωση στις 17.50 το απόγευμα της Παρασκευής (31/7/26).

Τόνισε ότι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω έχουν κινητοποιηθεί 14 εναέρια μέσα (7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα) εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Όπως είπε, κοντά στη φωτιά στο Χαϊδάρι υπάρχουν κατοικίες και για το λόγο αυτό η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη.

Όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης, όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το ΠΣ κινητοποιήθηκαν για πυρκαγιές αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούσαν να πάρουν νερό λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος το Σάββατο (1/8/26) για Αττική και Εύβοια. Οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών».