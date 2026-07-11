Ryanair: Νέα βίντεο από την εφιαλτική πτήση με το σπασμένο παράθυρο- Η ζημιά στον κινητήρα και ο πανικός στην καμπίνα

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μέμινγκεν της Γερμανίας το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026).

Ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους της Ryanair έσπασε με συνέπεια να επικρατήσουν στιγμές πανικού για τους επιβάτες της πτήσης.

Ένας άνδρας κινδύνευσε σοβαρά. Λόγω της αποσυμπίεσης της καμπίνας το παράθυρο τον τράβηξε και το σώμα του από τους ώμους και πάνω ήταν έξω με το αεροπλάνο να πετά.

Οι επιβάτες, και ιδιαίτερα η σύζυγός του, πανικόβλητοι τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα προς το κενό. Το αεροσκάφος της Ryanair πετούσε σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών, όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με κίνδυνο να εξελιχθεί το περιστατικό σε τραγωδία.

Όλα ξεκίνησαν στον αέρα από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ακούστηκε, όπως περιέγραψαν, ένας δυνατός θόρυβος, ένα από τα παράθυρα έσπασε και ένας από τους επιβάτες έδωσε μάχη για τη ζωή του.

Σε νέα βίντεο που έρχονται στο φως φαίνεται η κατάσταση πανικού που επικρατεί μέσα στο αεροσκάφος και το σπασμένο παράθυρο. Οι επιβάτες είναι έντρομοι και φορούν τις μάσκες τους.

MOMENTOS DE TERROR EN EL AIRE! Un vuelo de Ryanair (@Ryanair) que viajaba a Alemania se vio obligado a regresar a Grecia después de que una ventanilla se rompiera en pleno vuelo y succionara parcialmente a un pasajero hacia el exterior pic.twitter.com/4nL18ASfyn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 10, 2026

‘While these are shocking scenes, it’s no reason to be fearful of flying.’

Travel Correspondent at The Telegraph, Simon Calder, discusses how a Ryanair passenger had to be pulled back into the plane after being ‘sucked’ out of the window.

Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/ZhtMr7WBEW — GB News (@GBNEWS) July 10, 2026

A Ryanair passenger was sucked up to his shoulders out of a shattered plane window during a flight today, fellow travellers on board have claimed. pic.twitter.com/1kY570fECd — G R I F T Y (@GriftReport) July 10, 2026

Παράλληλα σε άλλο βίντεο φαίνεται το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον κινητήρα του αεροπλάνου και που προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου.

This is the severely damaged right-side CFM56 engine from the Malta Air Boeing 737-800NG (9H-QEU) Ryanair flight FR1879 from Thessaloniki, Greece, to Memmingen, Germany yesterday.

The apparent engine failure resulted in debris being ejected, with fragments striking the fuselage… pic.twitter.com/P2eXFIPyna — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 10, 2026

Να σημειωθεί ότι ο 61χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παραμένει ακόμα καθώς έχει χτυπήσει στο κεφάλι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ryanair αναφέρει. «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».