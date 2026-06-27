O ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση τριών συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένα συστατικά

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας δύο συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, περιέχουν μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel foods). Το μέτρο ελήφθη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η πρώτη απόφαση του ΕΟΦ αφορά τα συμπληρώματα διατροφής Hiro.Lab Tongkat Ali 400MG και Hiro.Lab Turkesterone 600mg της εταιρείας HIRO.LAB. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα προϊόντα περιέχουν τις ουσίες fulvic acid, tongkat ali (Eurycoma longifolia), Ajuga Turkestanica και Cordyceps militaris, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα. Τα προϊόντα είχαν προμηθευτεί από την πολωνική εταιρεία Marcin Szczepaniak Muscle Power.

Η δεύτερη απόφαση αφορά το συμπλήρωμα διατροφής NOW ZINC GLUCONATE 50MG, 250 TABS της εταιρείας NOW, από τις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, και το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει τα ίδια μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα, ενώ είχε προμηθευτεί από τη λιθουανική εταιρεία UAB Proteinas LT.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τις σχετικές αποφάσεις και να ενημερώσουν τον ΕΟΦ για τις ενέργειές τους.

Οι αποφάσεις, όπως τονίζεται, έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής Hiro.Lab Tongkat Ali 400MG, Hiro.Lab Turkesterone 600mg της εταιρείας HIRO.LAB, μετά από ενημέρωση ότι περιέχουν τα μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel food) fulvic acid, tongkat ali (Eurycoma longifolia), Ajuga Turkestanica, Cordyceps militaris. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Marcin Szczepaniak Muscle Power, Πολωνίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής NOW ZINC GLUCONATE 50MG, 250 TABS της εταιρείας NOW, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι περιέχει τα μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel food) fulvic acid, tongkat ali (Eurycoma longifolia), Ajuga Turkestanica, Cordyceps militaris. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία UAB Proteinas LT, Λιθουανίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Πηγή: Iatropedia.gr