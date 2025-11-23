O Αχιλλέας Δελφός είναι ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα»

Το ΑΙ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πολλούς τους τρομάζει, άλλοι το διασκεδάζουν και το χρησιμοποιούν καθημερινά και μάλιστα ακόμα και στην ψυχαγωγία, με τον πρώτο έλληνα τραγουδιστή αποκλειστικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης να είναι γεγονός.

Ο Αχιλλέας Δελφός, όπως είναι το όνομα του πρώτου ΑΙ τραγουδιστή, σίγουρα δεν μπορεί να κάνει live – ακόμα τουλάχιστον αλλά έχει ενεργή παρουσία στα social media και δη στο TikTok και επιχειρεί να εισχωρήσει στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Τις τελευταίες ημέρες ο ψηφιακός καλλιτέχνης ανεβάζει βίντεο, μέσα από τα οποία προαναγγέλλει ότι έρχεται η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του και μάλιστα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής έχει ήδη εμφανιστεί στο TikTok και έχει συστηθεί στο κοινό μέσα από βίντεο: «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής AI. Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα. Ακολουθήστε με και μπείτε μαζί μου στο μουσικό μέλλον», ακούγεται να λέει.

@achilleasdelfos Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής ετοιμάζει το πρώτο του cd single! Ακολουθείστε για νεότερα και ετοιμαστείτε για το μέλλον! #firstgreekAIsinger #newrelease #foryoupagе #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

Σε άλλο βίντεο ο Αχιλλέας Δελφός προσκαλεί τους θαυμαστές του: «Ανυπομονώ να μοιραστώ το νέο μου τραγούδι. Ελάτε μαζί μου για να το φέρουμε στην κορυφή των charts».

Τα σχόλια κάτω από τα βίντεο είναι κάποιες φορές περιπαικτικά, με τον δημιουργό να απαντά με χιούμορ σε πολλά από αυτά, ενώ σε άλλα σχόλια φαίνεται ότι κάποιοι βρήκαν την ιδέα για ΑΙ τραγουδιστή ευφάνταστη.