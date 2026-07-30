Meteo: Ριπές ανέμου πάνω από 125 χλμ την ώρα σήμερα στο Ρέθυμνο

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και σήμερα Πέμπτη (30.07.2026) στο Ρέθυμνο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

Επιμένουν τα μποφόρ στην Κρήτη και στο Αιγαίο, καθώς πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με τον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h.

Σημειώνουμε ότι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης (29.07.2026) ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (30.07.2026).

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.