Metallica fever στην Τεχνόπολη: 5 ώρες στην «ουρά» για ένα αναμνηστικό – Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ, «παράταση» στον Ηλεκτρικό

Πλησιάζει το Σάββατο 9 Μαΐου που οι θρυλικοί Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της εντυπωσιακής περιοδείας M72 World Tour. Τεράστιες «ουρές» έχουν σχηματιστεί από το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) έξω από την Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, από fans των Metallica.

Οι οπαδοί των Metallica στέκονται ακόμη και πέντε ώρες στην «ουρά», λόγω του pop up store που έχει στηθεί στον χώρο μπροστά από την Τεχνόπολη. Η ουρά έχει «αγκαλιάσει» τον μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και η προσέλευση συνεχίζεται.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας στάθηκαν υπομονετικά στην «ουρά» για να εξασφαλίσουν αποκλειστικά είδη και συλλεκτικά αντικείμενα.

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν και πολλοί νεότεροι θαυμαστές, αποδεικνύοντας ότι το θρυλικό ροκ συγκρότημα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και στις επόμενες γενιές.

Δύο μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξήγησαν στην κάμερα του Orange Press Agency πως η αγάπη τους για τους Metallica προήλθε από την οικογένεια:

«Ακούω Metallica από πολύ μικρή ηλικία και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα εδώ και χρόνια. Ο πατέρας μας άκουγε Ozzy Osbourne και έτσι μας μετέδωσε αυτή τη μουσική κουλτούρα».

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ λόγω Metallica, παράταση στη λειτουργία του Ηλεκτρικού

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεγάλη ροή επιβατών μετά τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως τη λήξη της συναυλίας, με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν επιπλέον συρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης.

H ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς. Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών».