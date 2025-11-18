Merry Friday στα Public: Πώς τα Χριστούγεννα ήρθαν φέτος από τον Νοέμβριο

Κάθε χρόνο οι γιορτές μάς γεμίζουν με μια γλυκιά αντίθεση. Από τη μία η χαρά, η προσμονή, τα φωτάκια που ανάβουν στις πόλεις και η διάθεση που αλλάζει χωρίς καν να το καταλάβουμε. Από την άλλη, όμως, υπάρχει πάντα και το πλάγιο βλέμμα στο ρολόι, η αγωνία αν θα προλάβουμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε, το άγχος των δώρων που περιμένουν να αγοραστούν και η σκέψη ότι κάπου, κάποια στιγμή, θα ξεμείνουμε από χρόνο και επιλογές. Είναι εκείνη η περίοδος που υπόσχεται μαγεία, αλλά απαιτεί οργάνωση. Και όσο κι αν αγαπάμε τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως πολλές φορές μας προλαβαίνει ο Δεκέμβρης πριν προλάβουμε εμείς να τον απολαύσουμε.

Φέτος, όμως, είπαμε πως όλα αυτά θα τα αφήσουμε πίσω. Θέλαμε να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να χαρεί τις γιορτές χωρίς το γνώριμο τρέξιμο, χωρίς τις απελπισμένες αναζητήσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα που έχουν εξαντληθεί και χωρίς την αίσθηση ότι χάσαμε τις καλές τιμές επειδή καθυστερήσαμε. Γι’ αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από νωρίς, κάνοντας χώρο να τρυπώσει στη ζωή μας από νωρίς άφθονη μαγεία χωρίς να μας κυνηγάει ο χρόνος. Κι εκεί κάπου μπήκε στις οικογενειακές μας συζήτησεις η Merry Friday καμπάνια των Public, που είχαμε δει να μιλάει σε έναν πιο σύγχρονο τρόπο να προσεγγίζουμε τις γιορτές: έξυπνα, νωρίς, οργανωμένα και πάνω απ’ όλα γιορτινά.

Κάπως έτσι ένα πρωί πήραμε την απόφαση: να πάμε στα Public για να ξεκινήσουμε τις φετινές αγορές μας από τον Νοέμβρη με αφορμή τις προσφορές του Black Friday. Με το που μπήκαμε στο κατάστημα, νιώσαμε πως είχαμε μπει σε έναν κόσμο που ήθελε να μας βάλει στο πνεύμα των γιορτών πριν καλά – καλά κατεβάσουμε τα κουτιά με τα στολίδια από το πατάρι. To κλίμα του Black Friday ήταν παντού, με είδη τεχνολογίας και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές, αλλά αυτή τη φορά είχe έναν αέρα γιορτινό και ακόμα πιο λαμπερό. Έμοιαζε με μικρή υπενθύμιση ότι τα Χριστούγεννα μπορούν να ξεκινήσουν όταν εμείς το αποφασίσουμε.

Η πρώτη μεγάλη στάση που κάναμε ήταν μπροστά στην QLED 55’’ 4K Smart TV της Samsung. Ήταν το πρώτο «δώρο» που μας έκλεισε το μάτι, κυριολεκτικά. Στα 499€, δεν θέλαμε και πολλή σκέψη: είχαμε μιλήσει τόσες φορές για τα βράδια που θέλουμε να περάσουμε όλοι μαζί στον καναπέ βλέποντας χριστουγεννιάτικες ταινίες, και ξαφνικά αυτό που όλο αναβάλλαμε βρέθηκε στο καρότσι μας με μια απλή απόφαση.

Λίγο πιο πέρα, ένα smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G στα 279€ ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για μια ανανέωση τεχνολογίας χωρίς υπερβολή στην τιμή. Το ίδιο συνέβη και με το Smartwatch Garmin Fenix 7 Pro στα 499€, που μας γέμισε την αίσθηση ότι μπορούμε να μπούμε στη νέα χρονιά οργανωμένοι, με ένα gadget που μας βοηθά να βάζουμε στόχους και να τους τηρούμε.

Η πραγματική ανακούφιση, όμως, ήρθε όταν φτάσαμε στα προϊόντα για το σπίτι. Βλέποντας τη Dyson V7 στα 259€, τη Xiaomi G20 Max στα 229€, αλλά και τις ρομποτικές σκούπες Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380€ και Miele Guard M1 Performance στα 199€, νιώσαμε ότι φέτος μπορούμε να πάρουμε μαζί μας στις γιορτές κάτι μεγαλύτερο από μια αγορά: την υπόσχεση ότι το σπίτι μας θα λειτουργεί πιο εύκολα και πιο πρακτικά. Η σκέψη ότι θα μπορούσαμε να ξεκουραστούμε πραγματικά μέσα στις γιορτές, αντί να τρέχουμε πίσω από τις δουλειές, έκανε αυτές τις επιλογές να μοιάζουν σχεδόν αναγκαίες.

Κι εκεί κάπου εμφανίστηκε το Dyson Airwrap στα 499€. Ένα δώρο που συνήθως αφήνουμε για «αργότερα», αλλά όταν είδαμε την τιμή και την περίοδο, είπαμε πως ίσως είναι καιρός να κάνουμε κι έναν μικρό χριστουγεννιάτικο πειρασμό πραγματικότητα.

Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να περάσουμε από τα βιβλία. Με εκπτώσεις έως 50% σε 50 επιλεγμένους τίτλους, βρεθήκαμε να κρατάμε αγκαλιά ιστορίες που θέλουμε να μας συντροφεύουν τις ημέρες που έξω βρέχει και μέσα ψήνουμε κουλουράκια, αλλά και ιστορίες που θέλουμε να κάνουμε δώρο στους αγαπημένους μας. Ήταν η πιο γλυκιά αγορά της ημέρας.

Μια ακόμη ανακάλυψη που σίγουρα δεν περιμέναμε ήταν τα Public Courses. Με έκπτωση έως 85%, συν δωρεάν δοκιμή, ήταν η ιδανική στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες. Η ιδέα ότι οι γιορτές μπορούν να φέρουν όχι μόνο δώρα, αλλά και εξέλιξη, μας άρεσε πολύ.

Καθώς συνεχίζαμε τη βόλτα μας, συνειδητοποιήσαμε ότι η Merry Friday των Public δεν είναι απλώς μια περίοδος εκπτώσεων με αφορμή την Black Friday. Είναι ένας τρόπος να ζεις τον Νοέμβρη σαν μικρή εισαγωγή στα Χριστούγεννα, χωρίς βιασύνη, χωρίς άγχος. Οι δυνατότητα αλλαγής έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 μάς έδωσε απόλυτη ασφάλεια για όλες τις επιλογές μας. Η Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής μάς έκανε να νιώθουμε ότι ό,τι κι αν αλλάξει, είμαστε καλυμμένοι. Οι άτοκες δόσεις μάς επέτρεψαν να κινηθούμε άνετα, η άμεση διαθεσιμότητα μας γλίτωσε από αναμονές, και το Public+ έδωσε μια επιπλέον νότα ανταμοιβής.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, δεν γίνεται να μην χαμογελάσεις όταν βλέπεις τον πρωταγωνιστή της καμπάνιας, τον ταλαντούχο Λευτέρη Ελευθερίου στον ρόλο ενός μοντέρνου, undercover Άγιο Βασίλη, να ψάχνει κι εκείνος τις δικές του προσφορές ανάμεσα στον κόσμο, σαν μια διακριτική υπενθύμιση ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων μπορεί να κρυφτεί και τον Νοέμβρη.

Όταν φύγαμε από τα Public, ήμασταν φορτωμένοι τσάντες, αλλά κυρίως γεμάτοι τη βεβαιότητα ότι φέτος οι γιορτές ξεκινούν πιο χαλαρά, πιο έξυπνα, πιο νωρίς. Αν αυτό δεν είναι Merry Friday, τότε τι είναι;

Γιατί τελικά, στα Public και στο public.gr, το γράμμα στον Άγιο Βασίλη έχει φτάσει στον τελικό προορισμό του ήδη από τον Νοέμβριο.