Marfin: Στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι στην εμπρηστική επίθεση – «Η έρευνα δεν σταματά εδώ», λέει η Δημογλίδου

Για την πορεία της έρευνας που οδήγησε στις νέες συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα της Marfin το 2010, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου σήμερα το πρωί (13/7/2026), λίγη ώρα πριν η αστυνομία της Βρετανίας ανακοινώσει ότι συνέλαβε την 46χρονη εμπλεκόμενη, κάνοντας την τρίτη σύλληψη για τη φονική επίθεση.

Όπως τόνισε, η εξέλιξη της υπόθεσης «δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε ύστερα από περίπου έναν χρόνο επεξεργασίας στοιχείων. Από την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα της Marfin στις 5 Μαΐου του 2010, έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα, δύο γυναίκες και ένας άντρας.

«Έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό, το οποίο επεξεργαζόταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε μία πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εξηγεί ουσιαστικά γιατί οι αστυνομικοί κατάφεραν τώρα να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορούμενους.

Απαντώντας σε σχόλια που συνδέουν την εξέλιξη της υπόθεσης με την προεκλογική περίοδο, η κ. Δημογλίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, συλλέχθηκε νέο υλικό από την Αντιτρομοκρατική και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε την έκθεση που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως θα πρέπει να αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων και η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Το ανώνυμο email και τα νέα ψηφιακά δεδομένα

Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το μοναδικό ή καθοριστικό στοιχείο.

«Υπήρχε κανονικά στη δικογραφία αυτό το email. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ξεκινήσει την έρευνα», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν αξιοποιήθηκαν μόνο φωτογραφίες, αλλά και πρόσθετα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

«Η τεχνολογία πλέον μάς δίνει άλλες δυνατότητες και στην υπόθεση αυτή εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες που διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών», ανέφερε στην ΕΡΤ.

Στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι, συνεχίζεται η έρευνα

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε επιπλέον πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση. «Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ», είπε.

Μάλιστα μιλώντας στην ΕΡΤ αλλά και στο MEGA, αποκάλυψε ότι ήδη αναλύεται νέο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις κατ’ οίκον έρευνες στους δύο συλληφθέντες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία τόσο για την υπόθεση της Marfin όσο και για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις.

Όπως εξήγησε για την υπόθεση, ένα άτομο φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας, άλλο να πέταξε το εύφλεκτο υγρό και τις μολότοφ, ενώ συνολικά η ομάδα φαίνεται ότι λειτουργούσε με συγκεκριμένη καθοδήγηση.

«Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσοι ήταν συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Καθένας είχε τον δικό του ρόλο και στόχος μας είναι να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι συμμετείχαν», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, σημείωσε ότι, όταν κάποιος επιτίθεται με μολότοφ σε κατάστημα όπου γνωρίζει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι και αποκλείει τη μοναδική οδό διαφυγής τους, «καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος».

Το χρονικό της τραγωδίας

Έπειτα από 16 χρόνια ερευνών, οι Αρχές φαίνεται να φτάνουν για πρώτη φορά στην εξιχνίαση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, άγνωστοι είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.