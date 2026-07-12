Marfin: Οι φωτογραφίες «κλειδί» με την στιγμή της δολοφονικής επίθεσης – Προσπαθούν να ταυτοποιήσουν άλλους 2 εκ των 5 εμπρηστών

Φως στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης της Marfin προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη δύο αντρών 42 ετών στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την φωτιά που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 σε τραπεζικό κατάστημα επί της οδού Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Βιντεοληπτικό υλικό, σακίδια, φωτογραφίες κι ένα ανώνυμο email έφεραν ήδη δύο συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση της Marfin, την ώρα που στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις των τριών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης σχετικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), σε περιοχές των βορείων και δυτικών προαστίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ στην τράπεζα, ήταν οργανωμένη και συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο ενώ οι άλλοι 5 κινούνται προς την τράπεζα. Για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους έγιναν αριθμοί. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες και η 46χρονη που βρίσκεται στην Βρετανία και για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα, είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11.

Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως ο « ψηλός ». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο, και σταυρουδάκι. Φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

χαρακτηριζόταν ως ο « ». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο, και σταυρουδάκι. Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11 , είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης , διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες.

, είναι κι αυτός 42 ετών, , διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Η 46χρονη που φέρεται να είχε το νούμερο 10, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και ασχολείται με τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με το Mega, και τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, έχουν μπει στο κάδρο, κάποιες φωτογραφίες από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης, οι οποίες οδήγησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση των δραστών.

«Ορισμένες από αυτές τις φωτογραφίες, τις καθοριστικές φωτογραφίες που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ., αποτυπώνουν την ομάδα των εμπρηστών της Marfin, ανάμεσα στους οποίους είναι και τρεις από τους συλληφθέντες», είπε. Μάλιστα, φαίνεται μεγάλου αναστήματος – παραπέμπει στον «ψηλό», καθώς και μια γυναίκα που η παρουσία της καταγράφεται από κάμερα απέναντι κτιρίου – παραπέμπει στην 46χρονη.

Φορέας αυτών των φωτογραφιών που προσκομίστηκαν πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είναι ένας από τους πιο κρίσιμους μάρτυρες αυτής της δικογραφίας.

Το email

Ένα ανώνυμο email, η εμπλοκή του ελληνικού FBI και μια τριπλή δολοφονία που φαίνεται να φτάνει στην εξιχνίασή της 16 χρόνια μετά, συνθέτουν το φάκελο της υπόθεσης για την τράπεζα Marfin, που οδήγησε στη σύλληψη 2 ανδρών και στην ταυτοποίηση ακόμη μια γυναίκας που ζει μόνιμα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ανώνυμο email που έφτασε στο ελληνικό FBI φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει ξανά η υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin, οδηγώντας τελικά στις πρώτες συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Στο email κατονομάζονταν ως εμπλεκόμενοι οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τη Marfin, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Οι αστυνομικές αρχές αξιολόγησαν την πληροφορία ως σοβαρή και αποφάσισαν να εξετάσουν ξανά από την αρχή όλο το υλικό της δικογραφίας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζήτησαν στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Από τη σύγκριση φωτογραφιών και άλλου αποδεικτικού υλικού, όπως ο τρόπος ντυσίματος, η σωματοδομή και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτιμήθηκε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε διαφορετική υπόθεση ταυτίζονται με τα άτομα που συμμετείχαν στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Με βάση τα νέα στοιχεία, η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο και διαβιβάστηκε εκ νέου στην ανακρίτρια. Στη συνέχεια εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ ενεργοποιήθηκε ξανά η ποινική δίωξη για αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία και ο εμπρησμός.

Στις συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin, έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Την Τρίτη (14.07.2026), ενώπιον των δικαστικών Αρχών, οι συλληφθέντες αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.

Το χρονικό της τραγωδίας

Έπειτα από 16 χρόνια ερευνών, οι Αρχές φαίνεται να φτάνουν για πρώτη φορά στην εξιχνίαση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, άγνωστοι είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.