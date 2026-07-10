Marfin: Οι φωτογραφίες διακοπών «πρόδωσαν» τους συλληφθέντες – Το προφίλ και ο ρόλος τους στον εμπρησμό

Ένα ανώνυμο mail με συνδυασμό με την πολύχρονη έρευνα των Αρχών και τα ευρήματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην εξιχνίαση του φονικού εμπρησμού του καταστήματος της Marfin, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους το 2010.

Στον εμπρησμό της Marfin την 5ηΜαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από το 2019 η Ασφάλεια διέθετε φωτογραφικό υλικό από το σημείο της επίθεσης, ωστόσο η ποιότητά του δεν επέτρεπε ασφαλή ταυτοποίηση των υπόπτων.

Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα είχαμε εξελίξεις όταν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής στο Κουκάκι το 2020, συνελήφθη γνωστός αντιεξουσιαστής στην κατοχή του οποίου είχαν βρεθεί εκρηκτικά.

Από την ανάλυση των ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν, οι αρχές εντόπισαν τρεις φωτογραφίες από διακοπές, στις οποίες οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να φορούν τα ίδια ρούχα με εκείνα που διακρίνονταν να φορούν οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Στη συνέχεια, η Αντιτρομοκρατική αξιοποίησε ψηφιακά βελτιωμένο οπτικό υλικό από τα γεγονότα της Marfin, γεγονός που επέτρεψε πιο αξιόπιστες συγκρίσεις.

Το σύνολο του υλικού διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία το παρέπεμψε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Σε συνδυασμό με πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, οι ειδικοί συνέταξαν αναλυτική πραγματογνωμοσύνη, μέσω της οποίας οι αρχές εκτιμούν ότι τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από τις διακοπές ταυτίζονται με τους δράστες που εμφανίζονται στο οπτικό υλικό της επίθεσης.

Με βάση τα νέα ευρήματα και το ανώνυμο mail που τους κατονόμαζε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ζήτησε από τον εισαγγελέα την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην ανακρίτρια, η οποία, αφού τα αξιολόγησε, εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν το πρωί της Παρασκευής με τη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα.

Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος μίας 46χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζει τα τελευταία έξι έως επτά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είχε περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο στην επίθεση, ενώ οι δύο συλληφθέντες εμφανίζονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη επί μία και πλέον δεκαετία.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/marfin-42xronos.mp4

Ο ρόλος των τριών στην επίθεση – Τα προφίλ τους

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ τόσο εντός όσο και περιμετρικά του δικαστικού συγκροτήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατήρησαν την ψυχραιμία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.’

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, αδίκημα που αφορά τον θάνατο των τριών εργαζομένων στη Marfin. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να αναπτύξουν τις θέσεις τους κατά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/marfin.mp4

Κατά πληροφορίες του Star, στη δικογραφία περιλαμβάνεται οπτικό υλικό και πραγματογνωμοσύνη, από τα οποία οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι ταυτοποιείται ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους ως το άτομο που φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα του υποκαταστήματος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνέχεια ο ίδιος και ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο αναζητείται, φέρονται να πέταξαν τις βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος και η 46χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, βρίσκονταν στο σημείο ως μέλη της ίδιας ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τη σημερινή ζωή των τριών προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες προέρχεται από εύπορη οικογένεια, ενώ ο δεύτερος εργάζεται ως εναερίτης σε έργα συντήρησης.

Η 46χρονη γυναίκα φέρεται να διαμένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται, δεν της επιτρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.