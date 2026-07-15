Marfin: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα με τους δυο 42χρονους – Οι μαρτυρίες και το σκεπτικό της προφυλάκισης

Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον φονικό εμπρησμό της Marfin φέρνει στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Οι εικόνες, που έχουν καταγραφεί λίγα λεπτά μετά τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, φέρεται να απεικονίζουν τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονται να συμμετέχουν σε εμπρηστική επίθεση στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας Αθηνών, επί της λεωφόρου Συγγρού, λίγο μετά την επίθεση στη Marfin.

Κατά την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στον εμπρησμό της τράπεζας.

Ο ένας, που περιγράφεται ως «ψηλός», φορά μαύρο full face, χακί καπέλο και μαύρο σακίδιο πλάτης.

O δεύτερος, γνωστός ως «εναερίτης», φέρει καπέλο, μπλε μπουφάν και καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κόκκινο φουλάρι.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγούνται στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκισή τους αναφέρεται ότι ο καθένας είχε διακριτό και ουσιώδη ρόλο στην επίθεση, χωρίς τον οποίο, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο που δημιουργούσαν για τη ζωή των εργαζομένων της τράπεζας.

Οι μαρτυρίες που οδήγησαν στις διώξεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισαν μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές. Οι δύο 42χρονοι είχαν σημανθεί από τους αστυνομικούς με τους αριθμούς «8» και «11», ενώ η 46χρονη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε σημανθεί με τον αριθμό «7».

Σύμφωνα με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, ο κατηγορούμενος που έχει σημανθεί ως «8» ήταν εκείνος που έσπασε τον υαλοπίνακα του καταστήματος.

Στο αστυνομικό πόρισμα αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο προκύπτει η ισχυρότερη σύνδεση με την ενεργό φάση της επίθεσης, καθώς φέρεται να είχε κεντρικό εκτελεστικό ρόλο, τουλάχιστον στη θραύση του υαλοπίνακα, χωρίς να αποκλείεται συμμετοχή και στην κύρια εμπρηστική ενέργεια.

Όσον αφορά την 46χρονη, τα στοιχεία της έρευνας φέρονται να τη συνδέουν με την ομάδα που πραγματοποίησε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ο ακριβής εκτελεστικός της ρόλος.

Οι αρχές ζητούν ταυτοποίηση του αποστολέα του email

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο e-mail αναφέρονται ονόματα προσώπων, μεταξύ των οποίων και ενός ατόμου που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βρισκόταν στη φυλακή την επίμαχη περίοδο.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα που κατονομάζονται στο ανώνυμο μήνυμα εμφανίστηκαν μέσω των δικηγόρων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε διευκρίνιση.

Συγγενείς των θυμάτων και διασωθέντες της τραγωδίας, μιλώντας στο MEGA, ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πολυετής έρευνα θα οδηγήσει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.