Marfin: Η πενταμελής ομάδα κρούσης, το σακίδιο με τα τρία αστέρια και ο φωτορεπόρτερ που οδήγησαν στις ταυτοποιήσεις

Μια σειρά από προσεκτικές κινήσεις της αντιτρομοκρατικής και η αξιοποίηση στοιχείων που είχε στη διάθεσή του το ελληνικό FBI αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, τον Μάιο του 2010.

Η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορουμένους για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin στηρίχθηκε σε πραγματογνωμοσύνη 120 σελίδων, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των στοιχείων της έρευνας, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για υπόθεση εκρηκτικών το 2020.

Τα στοιχεία που είχαν προκύψει τότε αξιοποιήθηκαν ως βασικό αποδεικτικό υλικό για την ταυτοποίηση τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, τον Μάιο του 2010.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το υλικό που παρέδωσε το 2021 στις αρχές ένας φωτορεπόρτερ που είχε καλύψει τα επεισόδια του 2010 στη Marfin. Οι φωτογραφίες δεν ήταν καθαρές, όμως σε αναλύθηκαν με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας. Συγκεκριμένα σε συνδυασμό με νεότερα στοιχεία και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που οδήγησε στην ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση ήταν οργανωμένη και συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, όπως εκτελεστές και συντονιστές.

Η αστυνομία εκτιμά ότι από τους πέντε βασικούς δράστες έχουν ταυτοποιηθεί τρεις: οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες και μία 46χρονη γυναίκα που ζει στη Βρετανία.

Κατά την αρχική έρευνα υπήρχαν εννέα μαρτυρίες που περιέγραφαν τις κινήσεις συγκεκριμένων κουκουλοφόρων, στους οποίους είχαν δοθεί αριθμητικές ενδείξεις, καθώς δεν ήταν γνωστή η ταυτότητά τους. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης διαπιστώθηκε ότι οι τρεις ταυτοποιημένοι φορούσαν τα ίδια ρούχα και αξεσουάρ με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν σε φωτογραφίες του 2009.

Ιδιαίτερη σημασία είχε ένα χαρακτηριστικό σακίδιο με τρία ζωγραφισμένα αστέρια, το οποίο συνέδεσε έναν από τους συλληφθέντες με τον δράστη που φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας. Επιπλέον, οι εγκληματολογικές αναλύσεις συνέκριναν ύψος, σωματομετρικά χαρακτηριστικά, αυτιά, άκρα, ρουχισμό, παπούτσια και τρόπο κίνησης των υπόπτων.

Η δικογραφία αναφέρει ότι από τα 12 άτομα της ομάδας, πέντε συμμετείχαν άμεσα στον εμπρησμό της τράπεζας. Έσπασαν τη γυάλινη είσοδο, έριξαν τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό και χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υγρό που ενίσχυσε την εξάπλωση της φωτιάς, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν πως μέσα στο κτίριο βρίσκονταν εργαζόμενοι που ζητούσαν βοήθεια.

Δεμένη η υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δεύτερος 42χρονος εμφανίζεται να είχε συντονιστικό ρόλο, ενώ η 46χρονη παρείχε υποστήριξη στην επίθεση.

Οι αρχές θεωρούν την υπόθεση δεμένη, ιδιαίτερα για τους δύο άνδρες οι οποίοι έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί. Στο κάδρο μάλιστα έχουν μπει άλλα δύο άτομα, που συμμετείχαν στην ομάδα κρούσης για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν υλικό από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. που σχετιζόταν με υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα στοιχεία εξετάστηκαν με σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που οδήγησε σε νέα ευρήματα.

Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση αποτέλεσε υπόθεση του 2020, όταν σε αποθήκη στο Κουκάκι εντοπίστηκαν εκρηκτικές ύλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και πυρομαχικά. Η αποθήκη είχε ενοικιαστεί από γνωστό αντιεξουσιαστή, ο οποίος συνελήφθη τότε από την Αντιτρομοκρατική. Στην κατοχή του βρέθηκε ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες και βίντεο από διακοπές του 2009, όπου εμφανίζονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα.