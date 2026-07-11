Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη – Επικοινώνησε με τις Αρχές, δηλώνει αθώα

Διατεθειμένη να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα δηλώνει η 46χρονη, που αναζητούνταν ως ύποπτη για πιθανή εμπλοκή στον εμπρησμό της Marfin το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Η δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, Άννα Παπαρούσου, ανέφερε ότι επικοινώνησε με την 46χρονη και υποστήριξε πως η ίδια δηλώνει αθώα και προτίθεται να παρουσιαστεί στις Αρχές.

Μιλώντας στην εκπομπή «10′ με τόνο», η κ. Παπαρούσου δήλωσε ότι η 46χρονη «μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι “εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές”».

Όπως ανέφερε η δικηγόρος, «θα εμφανιστεί κανονικά στις αρχές, δεν κρύβεται, δηλώνει αθώα και θέλει να αντιμετωπίσει την κατηγορία έτσι όπως πρέπει».

Όπως αναφέρει η δικηγόρος, στη συνέχεια η 46χρονη επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και την ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Η δικηγόρος κ. Παπαρούσου εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δικογραφία, σημειώνοντας ότι βασικό στοιχείο της υπόθεσης φέρεται να είναι ένα ανώνυμο email.

«Επειδή δεν έχω μελετήσει στο σύνολό της τη δικογραφία, η δικογραφία αυτή εκκινεί από ένα ανώνυμο e-mail και εδώ έχουμε διάφορα νομικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το email «παίζει τον ρόλο μίας μαρτυρικής κατάθεσης», ωστόσο υποστήριξε ότι το πρόσωπο που το απέστειλε δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν θα βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία.

«Απ’ ότι είμαι σε θέση να σας πω δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ταυτοποίησης, εύρεσης του προσώπου αυτού. Κάθε μάρτυρας οφείλει να πει από που έμαθε αυτά που καταθέτει και οφείλει να είναι παρών στην αποδεικτική διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να έχει στηριχτεί η δικογραφία σε ένα ανώνυμο email», δήλωσε η δικηγόρος.