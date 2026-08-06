Marfin: Επιστρέφει σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό – Στελέχη του ελληνικού FBI τη φέρνουν από τη Βρετανία

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI μεταβαίνει σήμερα (06.08.2026) στη Μεγάλη Βρετανία ώστε να παραλάβει και να μεταφέρει την 46χρονη που συνελήφθη και κατηγορείται για την συμμετοχή της στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin με θύματα 3 ανθρώπους, τον Μάιο του 2010.

Αν και η 46χρονη είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα με σκοπό να απολογηθεί για την υπόθεση (αρνείται μέχρι και σήμερα την συμμετοχή της στον εμπρησμό της Marfin), οι αρχές την εντόπισαν και την συνέλαβαν στον χώρο εργασίας της, στο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η 46χρονη τα τελευταία χρόνια είχε έμενε μόνιμα στο Μπράιτον μαζί με την οικογένειά της.

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης με επιβατική πτήση.

Μετά την άφιξή της θα κρατηθεί στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, έως το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.