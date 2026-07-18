Marfin: «Δεμένη η υπόθεση της Marfin», λέει ο Χρυσοχοΐδης – Θέμα χρόνου η έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα

Σε κελί υψίστης ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου μεταφέρθηκε την Παρασκευή (17.07.2026) ο ένας 42χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, με θύματα 3 εργαζομένους. Ο δεύτερος 42χρονος που επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Στο μεταξύ, θέμα χρόνου θεωρείται η έκδοση της 46χρονος με την ξανθά αλογοουρά στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη στην Αγγλία μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης και έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για να επιστρέψει στην χώρα και να δικαστεί εδώ για την συμμετοχή της στην εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη καθώς εκτιμάται πως ακόμα 2 άτομα που συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση, ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βίντεο και φωτογραφίες από τον «μαύρο» Μάιο του 2010, αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητά τους καθώς στα πλάνα φαίνονται να πυρπολούν την τράπεζα.

Ταυτόχρονα, με εντολή εισαγγελέα, αναζητείται και ο αποστολέας του email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση και οδήγησε τις αρχές σε νέες συλλήψεις.

Βέβαια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα «Νέα Σαββατοκύριακο» τονίζει πως δεν χρειαζόταν το συγκεκριμένο email για να γίνουν οι νέες συλλήψεις καθώς οι νέες έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν σταλεί αυτό.

Διαβεβαίωσε πως οι συλλήψεις δεν έγιναν στον αέρα καθώς υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για την συμμετοχή τους και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των άλλων δραστών.