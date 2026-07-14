Marfin: Δέχθηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη – Επιστρέφει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη την Δευτέρα (13/7/26) στο Λονδίνο, καθώς υπήρχε ένταλμα από τις ελληνικές αρχές για την υπόθεση της Marfin, έδωσε τελικά τη συγκατάθεσή της στις βρετανικές αρχές, για να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, παρουσιάστηκε νωρίτερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης, στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ δέχθηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ του Λονδίνου, ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Αθήνα…

Μετά τη συγκατάθεσή της, να εκδοθεί στην Ελλάδα, η γυναίκα αναμένεται να φτάσει στη χώρας της επόμενες 10 ημέρες και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Η γυναίκα, φαίνεται πως έμενε στην Αγγλία τα τελευταία 7 χρόνια με την πιο πρόσφατη διεύθυνσή της να είναι στο Λονδίνο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ και δραστηριοποιείται στο χώρο της φωτογραφίας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των άλλων δύο κατηγορούμενων ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.