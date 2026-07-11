Marfin: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι δυο συλληφθέντες – Απολογούνται την επόμενη Τρίτη

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας θα οδηγηθούν την ερχόμενη Τρίτη (14/07/2026) οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φονικό εμπρησμό της Marfin, προκειμένου να απολογηθούν.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin το 2010 μεταφέρθηκαν σήμερα 10 Ιουλίου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους εκτελέστηκαν εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έως την Τρίτη, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε ύστερα από την επανενεργοποίηση της έρευνας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε μετά την αποστολή ανώνυμου mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το email αποτέλεσε την αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, καθώς κατονομάζονταν ως υπεύθυνα για τη φονική επίθεση τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης– αλλά και άλλα άτομα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Οι πληροφορίες αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα σοβαρές από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην επανεξέταση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ανοίγοντας εκ νέου τον φάκελο μιας υπόθεσης που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί 16 χρόνια.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναζητούν μία 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.

Για την περίπτωσή της αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης, προκειμένου, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, να δρομολογηθεί η έκδοσή της στην Ελλάδα, ώστε να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης



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«Οι συλλήψεις έγιναν βάσει δικογραφίας που δεν έχει καν υπόσταση» λέει η συνήγορος των δύο συλληφθέντων Άννυ Παπαρρούσου

Την εκτίμηση ότι οι νέες συλλήψεις για την υπόθεση του πολύνεκρου εμπρησμού της Marfin έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση» και υπέστη επεξεργασία, εξέφρασε η Άννυ Παπαρρούσου, συνήγορος των δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση.

«Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Απ’ ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση» σημείωσε αρχικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία είπε ότι αρχικά θα αποδοθούν κατηγορίες από την εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή. «Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί» τόνισε, κλείνοντας, η Άννυ Παπαρρούσου.

Δικηγόρος θυμάτων Marfin στο ΕΡΤnews: «Αν αποδειχθεί η εμπλοκή των συλληφθέντων, θα είναι λύτρωση και δικαίωση για τα θύματα»

Για μια εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει «λύτρωση και δικαίωση» για τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin έκανε λόγο ο δικηγόρος των οικογενειών, Θρασύβουλος Κονταξής, σχολιάζοντας στο ΕΡΤNews τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος μίας ακόμη γυναίκας, 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

«Αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η εμπλοκή των συγκεκριμένων ανθρώπων, θα είναι μία λύτρωση και μία δικαίωση για τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Θα κλείσει επιτέλους ένα συλλογικό τραύμα», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η οριστική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και στο παρελθόν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία δεν οδήγησε σε καταδίκες.

Ο κ. Κονταξής εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι «συγκεκριμένοι πολιτικοί και ιδεολογικοί χώροι προσπάθησαν να εξαφανίσουν από την ιστορική μνήμη και να απαξιώσουν το τραγικό αυτό γεγονός».

Αναφερόμενος στην πορεία της έρευνας, σημείωσε ότι η δικογραφία δεν είχε εγκαταλειφθεί, αλλά παρέμενε ουσιαστικά «εν υπνώσει», μέχρι να προκύψουν νέα στοιχεία. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτει, η επανενεργοποίηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από την αποστολή ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Η πρώτη προσπάθεια διερεύνησης βασίστηκε σε μία επιστολή που υπεδείκνυε συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς όμως να προκύπτει η εμπλοκή τους. Τα άτομα εκείνα αθωώθηκαν στο δικαστήριο», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της νέας δικογραφίας, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει τα αποδεικτικά στοιχεία, εκτίμησε όμως ότι η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης προϋποθέτει πως η υπόθεση αξιολογήθηκε σε όλα τα στάδια από τις αρμόδιες αρχές.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, όμως το γεγονός ότι η υπόθεση εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές, στη συνέχεια από την Εισαγγελία και κατέληξε σε ανακριτή, σημαίνει ότι κρίθηκε πως υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικών διώξεων», είπε.

Μιλώντας για τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ζουν με τις τραυματικές μνήμες εκείνης της ημέρας. «Βίωσαν το φάσμα του θανάτου και συνεχίζουν να κουβαλούν αυτές τις αναμνήσεις. Γι’ αυτό και δεν τους είδατε ποτέ να επιδιώκουν τη δημοσιότητα ή να παρεμβαίνουν δημόσια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στάθηκαν με αξιοπρέπεια απέναντι στην προσωπική τους δοκιμασία.

Ο κ. Κονταξής δήλωσε επίσης ότι δεν έχει ενημέρωση για τον ακριβή ρόλο των δύο συλληφθέντων στην επίθεση, ενώ επισήμανε πως το γεγονός ότι είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές δεν αρκεί από μόνο του για να στοιχειοθετήσει την εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Η ύπαρξη ποινικού μητρώου δεν σημαίνει ότι κάποιος συνδέεται με μία συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Αυτό που απαιτείται είναι η αποδεικτική σύνδεσή του με την υπόθεση», τόνισε.

Τέλος, εκτίμησε ότι η πρόοδος της εγκληματολογικής επιστήμης ενδέχεται να συνέβαλε στις τελευταίες εξελίξεις. Όπως είπε, οι τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτουν σήμερα οι διωκτικές αρχές είναι σημαντικά πιο εξελιγμένες σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν πριν από 16 χρόνια.