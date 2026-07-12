Marfin: Ακόμη 3 πρόσωπα μπαίνουν στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική επίθεση του 2010 – Οι διακοπές που πρόδωσαν τους συλληφθέντες

Την ώρα που οι συλλήψεις της Παρασκευής (10/7/26) για την τραγωδία της Marfin «ξύπνησαν» μνήμες από τη δολοφονική επίθεση με τους 3 νεκρούς το 2010, φαίνεται ότι οι έρευνες των αρχών βάζουν κι άλλα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών.

Με δύο ανθρώπους να είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και μια γυναίκα 46 ετών που μένει στη Βρετανία να έχει ένταλμα σε βάρος της, ρεπορτάζ του MEGA αποκαλύπτει ότι ακόμη τρία άτομα έχουν μπει στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, που εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση της Marfin.

Πρόκειται για έναν δραστήριο αντιεξουσιαστή που ήταν στον κύκλο των υπόπτων τους πρώτους μήνες μετά την τραγωδία, χωρίς τελικά να προκύψει κάτι σε βάρος του.

Ο δεύτερος, είναι ακόμη ένας αντιεξοπυσιαστής, που συνελήφθη κάποια χρόνια μετά, για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν προσωπικός φίλος με κάποιον από τους συλληφθέντες…

Πώς η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους

Το τελευταίο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκαν κάποια στοιχεία της πολύκροτης υπόθεσης, με δεδομένα οπτικού υλικού, κάποια από αυτά μάλιστα από το καταγραφικό σύστημα της τράπεζας, με υλικό που δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις αρχές.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και το οπτικό υλικό που κατασχέθηκε από κάποιον αντιεξουσιαστή το 2020. Σε αυτές τις φωτογραφίες που ήταν από τις διακοπές του μαζί με άλλα άτομα, εικονίζονταν σακίδια που είχαν τις ίδιες στάμπες με αυτές των σακιδίων των δραστών της επίθεσης στη Marfin. Δεν ήταν μόνο τα σακίδια, ήταν και καπέλα που ταίριαζαν με αυτά των δραστών.

Ξεσπούν οι επιζώντες

Ήταν Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010 όταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έπεφταν νεκροί, στο φλεγόμενο κτίριο της Marfin…

Εργαζόμενοι που βίωσαν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας, μιλώντας στο MEGA, δηλώνουν πως περιμένουν απαντήσεις.

«Είχαν οι δράστες πλήρη επίγνωση ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν άνθρωποι, γιατί τους έβλεπαν τους συναδέλφους στο ισόγειο που εκλιπαρούσαν» περιγράφει η Μαρία Καραγιάννη, η οποία έζησε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, στιγμές τρόμου.

«Ελπίζω να έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους οι Αρχές και πραγματικά τα στοιχεία που έχουμε να είναι τόσο ισχυρά ώστε να μπορέσουν να καταδικαστούν. Θέλω πάρα πολύ να τους δω και να τους ρωτήσω ένα γιατί. Γιατί, γιατί τέτοια τρέλα τότε. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα μου απαντήσουν. Μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό» είπε ένας άλλος εργαζόμενος, που επέζησε από τον πύρινο εφιάλτη…