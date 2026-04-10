Live η Ακολουθία και η Περιφορά του Επιταφίου από τη Μητρόπολη Αθηνών

Με βαθιά κατάνυξη και συγκίνηση κορυφώνεται απόψε, Μεγάλη Παρασκευή, το Θείο Δράμα των Παθών του Ιησού μέσα από την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, μία από τις πιο ιερές και φορτισμένες στιγμές της Ορθοδοξίας.

Οι πιστοί σε όλη τη χώρα συγκεντρώνονται στους ναούς για να συμμετάσχουν με ευλάβεια στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου την Μεγάλη Παρασκευή, τιμώντας τη Σταύρωση και την Ταφή του Χριστού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες της Μεγάλης Εβδομάδας και είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη θλίψη, την προσευχή και τη συγκίνηση των χριστιανών.

Αμέσως μετά την ακολουθία, ακολουθεί η Περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους, με τους πιστούς να συνοδεύουν με κατάνυξη την πομπή κρατώντας κεριά και ψάλλοντας ύμνους.

Όσοι δεν μπορούν να βρεθούν στον ναό, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, καθώς και την Περιφορά του Επιταφίου.