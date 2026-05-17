Keyboards: 4+1 επιλογές για να βρεις το ιδανικό για δουλειά ή gaming

Η επιλογή πληκτρολογίου δεν είναι τόσο απλή όσο ήταν κάποτε. Είτε αναζητάς πληκτρολόγιο για gaming, είτε για εργασία, δεν πρόκειται απλά για ένα δίλημμα ανάμεσα σε μηχανικό ή όχι αλλά για το αξεσουάρ που θα διαμορφώσει ολόκληρη την εμπειρία χρήσης σου – πώς γράφεις, πώς παίζεις, πόσες ώρες κάθεσαι μπροστά από αυτό.

Άλλες ανάγκες εξ άλλου έχει ένα gaming setup, άλλες ένα γραφείο που απαιτεί άνεση και αξιοπιστία. Τα παρακάτω 4+1 keyboards (τέσσερα για gaming και ένα για δουλειά) δεν είναι τυχαία – καλύπτουν διαφορετικά σενάρια, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις εκεί που έχει σημασία.

Πάμε να τα δούμε.

SteelSeries Apex 5

Το Apex 5 ισορροπεί ανάμεσα σε διακόπτες μεμβράνης και μηχανικούς, κάτι που στην πράξη σημαίνει πιο «μαλακή» πληκτρολόγηση αλλά με την ανάδραση που περιμένεις στο gaming. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η ισορροπία: δεν κουράζει στο γράψιμο αλλά ταυτόχρονα δεν σε περιορίζει ενώ παίζεις. Η OLED οθόνη που διαθέτει είναι ένα μικρό αλλά χρήσιμο έξτρα για πληροφορίες και συντομεύσεις, ενώ η συνολική του κατασκευή είναι απόλυτα στιβαρή ώστε να αντέξει ακόμα κι όταν το παιχνίδι ανέβει. Αν θες μία all-around λύση χωρίς να περιοριστείς σε διακόπτες, είναι πιθανότατα η ασφαλέστερη επιλογή που μπορείς να κάνεις.

Alienware Pro Wireless

Αν αναζητάς ένα premium gaming πληκτρολόγιο, το Alienware Pro Wireless είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Συμπαγές, με διαστάσεις μόλις 312,4 x 127 x 40,6 χιλ. και βάρος που δεν ξεπερνά τα 824 γραμμάρια, αποτελεί ένα εξαιρετικά ανθεκτικό αξεσουάρ που θα συντροφέψει στις gaming περιπέτειές σου. Διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου, σασί από ABS και keycaps από PBT προσφέροντας μία πραγματικά απολαυστική εμπειρία πληκτρολόγησης. Σε λευκό χρώμα με full N-key rollover και φωτισμό RGB σε κάθε πλήκτρο, συνδέεται με το PC σου με τρεις τρόπους (ενσύρματα μέσω USB και ασύρματα μέσω 2,4 GHz ή Bluetooth 5.1) ξεχωρίζοντας χωρίς προσπάθεια από τον ανταγωνισμό.

Corsair K70 PRO

Το K70 PRO είναι από εκείνα τα πληκτρολόγια που απευθύνονται σε όσους θέλουν ταχύτητα και συνέπεια στο gaming. Οι διακόπτες Cherry MX Speed προσφέρουν εξαιρετικά γρήγορη απόκριση, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό σε τίτλους όπου και το millisecond μετράει. Η κατασκευή με πλαίσιο αλουμινίου προσθέτει στιβαρότητα, ενώ τα keycaps από PBT αντέχουν στη χρήση χωρίς να παραμορφώνονται με τον χρόνο. Το δε polling rate φτάνει τα 8000 Hz μέσω AXON, κάτι που μειώνει ακόμη περισσότερο το input lag. Παράλληλα, διαθέτει αποκλειστικά media controls και αποσπώμενο wrist rest, προσφέροντας μια συνολικά ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο στο παιχνίδι όσο και στην καθημερινή χρήση.

Razer BlackWidow V4

Η Razer με το BlackWidow V4 μένει πιστή στη φιλοσοφία της «κλασικής» μηχανικής εμπειρίας. Οι Green Clicky διακόπτες προσφέρουν έντονη απτική ανάδραση και χαρακτηριστικό ήχο, κάτι που δίνει μία ασύγκριτη αίσθηση ακρίβειας σε κάθε πάτημα. Το πληκτρολόγιο διαθέτει πλήρη RGB φωτισμό μέσω Razer Chroma, με δυνατότητα συγχρονισμού με παιχνίδια και άλλες συσκευές. Ξεχωρίζει επίσης για τα dedicated πλήκτρα macro, τα media controls και το μαγνητικό wrist rest, που προσφέρουν έξτρα άνεση σε πολύωρη χρήση. Το συγκεκριμένο δεν είναι διακριτικό: είναι ένα gaming πληκτρολόγιο που θέλει να ξεχωρίζει, να το νιώθεις και να το ακούς, είτε γράφεις είτε παίζεις.

Logitech K950 Wireless

Το K950 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση στην καθημερινή εργασία και χρήση. Με σχεδιασμό που παραπέμπει σε chicklet, η πληκτρολόγηση γίνεται ήσυχα και ξεκούραστα. Είναι ιδανικό για πολύωρη χρήση στο σπίτι ή το γραφείο, με desktop, laptop ή και tablet. Υποστηρίζει σύνδεση μέσω Bluetooth και Logi Bolt, διαθέτοντας παράλληλα μεγάλη αυτονομία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ‘χεις να ασχολείσαι με φόρτιση ή αλλαγή μπαταριών. Παράλληλα, τα αποκλειστικά πλήκτρα για συντομεύσεις παραγωγικότητας και η συνολική του εργονομία το καθιστούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για όσους δουλεύουν καθημερινά στον υπολογιστή και θέλουν κάτι βολικό που όμως δεν τραβά την προσοχή.