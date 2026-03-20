Kαιρός: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη –Βοριάδες και αρκετό κρύο

Χειμωνιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ισχυρούς βοριάδες και βροχές.

Για άλλη μια μέρα ο καιρός θα είναι άστατος με το κρύο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών να είναι έντονο σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με ισχυρούς βοριάδες.

Βροχές αναμένονται στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου.

Καταιγίδες θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα, και θα είναι ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά όλης της χώρας, ενώ στα δυτικά και βόρεια τμήματα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις, διαστήματα με ήλιο και μικρής διάρκειας τοπικές βροχές στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 11-14 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ θα παραμείνει στους 16-17 στη δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει μουντός καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-12 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-13 βαθμούς.

Ο καιρός αύριο Σάββατο (21.03.2026)

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (22.03.2026)

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα (23.03.2026)

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη (24.03.2026)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.