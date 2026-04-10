Hellenic Train: Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC57 από Θεσσαλονίκη για Αθήνα λόγω βλάβης

Με καθυστέρηση 64 λεπτών ξεκίνησε τελικά το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC57 που εκτελεί τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο τρένο λίγο μετά την αναχώρησή του.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το τρένο εμφάνισε βλάβη λίγο αφότου έφυγε από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης και, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, το πρόβλημα δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί επιτόπου.

Για τον λόγο αυτό, η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου έγινε αντικατάσταση των μηχανών ώστε να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι της.

Τελικά, το τρένο αναχώρησε ξανά για τον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα), λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

Παρά τις προσπάθειες, η αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή επί τόπου και η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες.

Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.