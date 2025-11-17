Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων εξαιτίας της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Απεργία εξήγγειλαν για αύριο Τρίτη (18.11.2025) η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train και γι’ αυτό τον λόγο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού.

Εξαιτίας της απεργίας της Hellenic Train σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, θα υποκατασταθούν εν μέρει με λεωφορεία ως εξής: 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις και τις αναστολές στα δρομολόγια της Hellenic Train.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).