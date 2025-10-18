Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε και άλλο τρένο λόγω βλάβης – Με λεωφορείο οι επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 Κιάτο – Αίγιο της Hellenic Train λόγω τεχνικού προβλήματος. Με λεωφορείο στον τελικό προορισμό τους οι 11 επιβάτες.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40 του Σαββάτου (18.10.2025), εξαιτίας βλάβης.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train. Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο – Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ακινητοποιηθεί προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου Πιερίας και η αμαξοστοιχία IC 51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.