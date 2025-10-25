H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» ανέλαβε την ευθύνη για τα γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης

Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025), σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λεωφόρο Συγγρού, γι ατην οποία ανέλαβε την ευθύνη οργάνωση του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ανάληψη ευθύνης για τα γκαζάκια στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε μέσω ανακοίνωσης η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» για τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με γκαζάκια.

Με το μήνυμα «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη» η οργάνωση καταγγέλλει όσα εκτυλίσσονται γύρω από την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνουν λόγο για «τεράστιο δίκτυο ληστείας του δημοσίου πλούτου μέσω του» Οργανισμού, το οποίο όπως αναφέρει σε ανακοίνωση: «Στήθηκε με κεντρική εντολή».

Όπως αναφέρεται μάλιστα, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως βασικό κρατικό εργαλείο για τη διανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ, δεν μπορεί παρά να φέρει ως συστατικό στοιχείο τη διαφθορά».

Ζημιές από την έκρηξη

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε, στο παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Σε βίντεο που είχαν δημοσιευθεί φαίνονταν δύο άτομα να πλησιάζουν την είσοδο του κτιρίου και να αφήνουν γκαζάκια στην είσοδο του παραρτήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώνεται έκρηξη, η οποία προκαλεί μικρής έκτασης φθορές.

Από την ένταση του ωστικού κύματος έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν μαυρίσματα στους τοίχους του κτηρίου. Παρά την έκρηξη, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που φαίνονται στο βίντεο.