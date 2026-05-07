Greek Mafia: Οι εκτελεστές του Γιώργου Μοσχούρη ήθελαν να δολοφονήσουν και βαρυποινίτη όταν θα έπαιρνε άδεια από τις φυλακές

Τέσσερις σκληροί κακοποιοί, ο ένας μάλιστα βρίσκεται μέσα στη φυλακή για συμμετοχή στην απαγωγή 25χρονου στον Υμηττό πριν ένα χρόνο, κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια», στις 24 Απριλίου του 2025 στο Χαλάνδρι ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Μάλιστα, οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα των τριών συλληφθέντων αλβανικής καταγωγής και του έγκλειστου στη φυλακή, είχε τοποθετήσει κάμερες και GPS στο σπίτι και το αυτοκίνητου, δικηγόρου – συντρόφου, βαρυποινίτη ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, προκειμένου να τον εκτελέσουν, όταν θα έπαιρνε άδεια από τις φυλακές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα των τεσσάρων, αποτελείται από δύο ελληνοποιημένους Αλβανούς σε ομάδες της νύχτας, που έχουν λάβει μέρος σε εκρήξεις και άλλες έκνομες ενέργειες, έναν Έλληνα γνωστό άτομο της νύχτας με συμμετοχή σε ομάδες της Greek Mafia και δεξί χέρι ανθρώπου της νύχτας που δολοφονήθηκε πριν μερικους μήνες αλλά και έναν κρατούμενο φυλακών ο οποίος πριν από 11 μήνες, μαζί με ένα τράπερ και δύο ακόμη άτομα, είχαν αρπάξει έναν 25χρονο από τον Υμηττό και ζητούσαν 50.000 – 100.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Το κουαρτέτο μαζί με δύο ακόμη άτομα, το απόγευμα της 24ης Απριλίου του 2025, είχαν στήσει ενέδρα σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και εκτέλεσαν με καλάζνικοφ τον «Θαμνάκια» ρίχνοντας πάνω από 54 σφαίρες.

