Eurovision 2026: Τα τραγούδια που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό

Βραδιά με αέρα Eurovision απόψε στην ΕΡΤ, καθώς στο sing for Greece – Ο δρόμος για τον τελικό, γνωρίζει το κοινό τα υποψήφια τραγούδια για να εκπροσωπήσουν στον μουσικό διαγωνισμό.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής πραγματοποιείται και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Την παρουσίαση έχει η Μπέττυ Μαγγίρα, πλαισιωμένη από την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι παρουσιάζουν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, στιγμιότυπα από τα παρασκήνια και μουσικά αφιερώματα.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα για το ύφος και τις μουσικές τάσεις των φετινών προτάσεων. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2026.

Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή

Ακύλας | Ferto

Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας

Good Job Nicky | Dark Side of the Moon

Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky

Mikay | Labyrinth

Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay

Revery | The Songwriter

Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery

Koza Mostra | Bulletproof

Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας

Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me

Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia

Κianna | No More Drama

Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel

D3lta | Mad About it

Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

Dinamiss | Chaos

Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss



Niya | Slipping Away

Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya



Garvin | Back in the Game

Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS



Zaf | Αστείο

Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf



Tianora | Anatello

Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ



Desi G | Aphrodite

Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe



Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια

Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras



Marseaux | Χάνομαι

Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister



Evangelia | Parea

Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha, Cámara, Kyle Buckley, Evangelia

Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance

Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης



Stefi | Europa

Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI



Leroybroughtflowers | Sabotage!

Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers



Stylianos | You & I

Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos



Stella Kay | You Are The Fire

Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos

Lyberis, Irini Michas



Rikki | Agapi

Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music



The Astrolabe | Drop It

Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe



Basilica | Set Everything On Fire

Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica

Rosanna Mailan | Άλμα

Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian

Alexandra Sieti | The Other Side

Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε διαφορετικό ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό στη διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.