Eurovision 2026: Τα τραγούδια που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό

Βραδιά με αέρα Eurovision απόψε στην ΕΡΤ, καθώς στο sing for Greece – Ο δρόμος για τον τελικό, γνωρίζει το κοινό τα υποψήφια τραγούδια για να εκπροσωπήσουν στον μουσικό διαγωνισμό.
Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής πραγματοποιείται και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
Την παρουσίαση έχει η Μπέττυ Μαγγίρα, πλαισιωμένη από την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι παρουσιάζουν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, στιγμιότυπα από τα παρασκήνια και μουσικά αφιερώματα.
Κατά τη διάρκεια της τρίωρης εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα για το ύφος και τις μουσικές τάσεις των φετινών προτάσεων. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2026.
Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
Good Job Nicky | Dark Side of the Moon
Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky
Mikay | Labyrinth
Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay
Revery | The Songwriter
Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery
Koza Mostra | Bulletproof
Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας
Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me
Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia
Κianna | No More Drama
Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
D3lta | Mad About it
Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack
Dinamiss | Chaos
Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss
Niya | Slipping Away
Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya
Garvin | Back in the Game
Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
Zaf | Αστείο
Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf
Tianora | Anatello
Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ
Desi G | Aphrodite
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
Marseaux | Χάνομαι
Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister
Evangelia | Parea
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha, Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
Stefi | Europa
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
Leroybroughtflowers | Sabotage!
Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers
Stylianos | You & I
Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos
Stella Kay | You Are The Fire
Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos
Lyberis, Irini Michas
Rikki | Agapi
Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music
The Astrolabe | Drop It
Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe
Basilica | Set Everything On Fire
Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica
Rosanna Mailan | Άλμα
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian
Alexandra Sieti | The Other Side
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis
Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis
Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε διαφορετικό ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό στη διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
