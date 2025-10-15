Euostat: Η Ελλάδα στις τέσσερις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη στην κάλυψη ιατρικών αναγκών σε παιδιά

Μπορεί η πρόσβαση των ενηλίκων στον τομέα της Υγείας να μην είναι υψηλή δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα παιδιά.

Οι ερευνητές της Eurostat δίνουν στην Ελλάδα μία από τις τέσσερις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη, στην κάλυψη των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών των παιδιών, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με άλλη πρόσφατη έκθεση για τους ενήλικες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (14/10/2025), η Ελλάδα έχει υψηλή θέση στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω.

Ειδικότερα, μόνο το 0,8% των παιδιών στην Ελλάδα αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 3,2%, αλλά και από το ποσοστό των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, ακόμη και των περισσότερο εύρωστων.

Καλύτερη πρόσβαση τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα παιδιά στην Ελλάδα που ζουν σε οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχιας, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη από τα περισσότερο εύπορα.

Συγκεκριμένα, το 0,3% των παιδιών κάτω από το όριο φτώχειας αναφέρουν ακάλυπτες ανάγκες, σε σύγκριση με το 0,9% των παιδιών σε νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Φινλανδία, όπου τα παιδιά σε φτωχότερα νοικοκυριά έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Αντίφαση με την εικόνα των ενηλίκων

Παρά την εντυπωσιακή θέση της Ελλάδας στην κάλυψη των παιδιών, η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην ΕΕ όσον αφορά τις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες των ενηλίκων.

Το 2024, η Ελλάδα κατείχε το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ στις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, με πάνω από το 21% των Ελλήνων που είχαν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης να αναφέρουν ότι δεν την έλαβαν, κυρίως λόγω οικονομικών περιορισμών ή αναμονής για ραντεβού.

Ακολουθούν η Φινλανδία με 12,4% και η Εσθονία με 11,2%. Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό έχει η Κύπρος με μόλις 0,1%. Έπονται η Μάλτα με 0,5% και η Τσεχία με 0,6%.

Ο μέσος όρος της ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες ήταν 6% στα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια και 3,2% σε όσους δεν απειλούνται.

Οι ερευνητές σημειώνουν στα συμπεράσματά τους πώς η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, η μείωση των οικονομικών φραγμών και η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες είναι κρίσιμες για την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Η πολιτική βούληση και η κατάλληλη χρηματοδότηση είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Πηγή iatropedia.gr

To άρθρο Euostat: Η Ελλάδα στις τέσσερις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη στην κάλυψη ιατρικών αναγκών σε παιδιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr